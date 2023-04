Dopo l'incredibile successo di presenze dello scorso anno, ritorna a Conegliano l'evento itinerante più gustoso della primavera! Le migliori macellerie e le migliori carni d'Italia si ritrovano al parcheggio dei Murales, in Via Pittoni, per un evento unico nel suo genere!

Finalmente ritorna in Veneto l'evento che valorizza le eccellenze italiane e straniere delle carni pregiate!

Dieci stand con prelibate carni tutte da gustare, cotte rigorosamante sulla brace!

Un festival del gusto per gli amanti del barbecue che delizierà tutti i sensi!

Ad accompagnare Braciami Forte ovviamente anche i vini del territorio, ottime birre artigianali ed una favolosa colonna sonora a cura dell'Estragon di Bologna!

Orari di apertura:

Venerdì 5 Maggio dalle 18.30 alle 24.00

Sabato 6 Maggio dalle 12.00 alle 24.00

Domenica 7 Maggio: dalle 12.00 alle 23.00