"Prendiamoci cura di noi attraverso il sacro valore dei riti" continua con l'appuntamento di Lunedì 29 marzo alle ore 9.00. Parliamo del Rito della Colazione "BREAKFAST CALLING", con Stefania Maria Aida Vecchia, Counsellor sistemico-relazionale.



Breakfast Calling

Il rito della Colazione...

perché porre così tanta attenzione alla colazione?

perché darle così tanta importanza?

Ogni giorno entriamo in un campo di infinite possibilità e noi come ci entriamo?

Prendiamo in considerazione altri significati del gesto quotidiano di apertura della nostra giornata.

La colazione racconta di noi e della nostra Vita più di quanto immaginiamo.

Buona nuova colazione a tutti





Stefania Maria Aida Vecchia



Credo nell’essere umano e nella sua capacità di amare.

Le relazioni tra le persone e tra tutto ciò che esiste e la fotografia sono la mia passione.

In realtà di passioni ne ho più di due...

Sono nata a Treviso il 9 marzo 1962 e cresciuta tra Italia e Medioriente fino all’età di 18 anni.

Amo gli animali, la natura l’Arte i viaggi e, appunto, la fotografia e per un decennio ho esposto opere in Italia e all’estero.

Amo tantissimo il mio lavoro, sono una counsellor sistemico relazionale.

Credo nella Meditazione e nella conoscenza di se stessi come chiave che apre ad una Vita più intensa e reale.

Presidente e Fondatrice del Comitato per la Fondazione Tousentout, ho come obiettivo creare insieme ad amici che condividono con me una visione di un Mondo rispettoso delle Unicità, una Fondazione che possa essere di aiuto per comprendere l’importanza che ha la conoscenza e la comprensione di come funziona l'essere umano dal punto di vista fisico, spirituale ed emozionale.



Per conoscerci meglio:

https://linktr.ee/StefaniaVecchia



L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

https://www.facebook.com/robeturche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com