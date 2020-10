Wedding day a villa Spineda dal Vesco

Una giornata interamente dedicata ai futuri sposi domenica 18 ottobre 2020 nell'incantevole cornice storica di Villa Spineda Dal Vesco a Breda di Piave (13 km da Treviso), dimora settecentesca di rara eleganza che ha accolto ospiti illustri, come il celebre poeta Ugo Foscolo. Ad accogliere gli ospiti e a fare gli onori di casa un selezionatissimo gruppo di aziende partner che vi faranno immaginare il vostro matrimonio in questa location immersa nel verde. Tra calici di vino, assaggi gourmet, allestimenti floreali, fascinose auto d’epoca e suggerimenti di viaggio per una luna di miele speciale avrete modo di trovare tante idee e contatti utili per organizzare il vostro giorno più bello, oltre a dei suggerimenti per esclusivi ed elegantissimi addii al nubilato e celibato. Un ricco programma di eventi vi attende per il vostro “matrimonio d’autore”.



Programma:



Ore 11.00 - Taglio del nastro alla presenza delle autorità e apertura della manifestazione. Arrivo degli sposi a bordo di una elegante moto d'epoca.



Ore 11.30 – Villa Spineda Dal Vesco: il fascino di una dimora storica per il vostro “matrimonio d'autore”. Breve racconto del soggiorno del poeta Ugo Foscolo nella Villa a cura del Prof. Alfonso Beninatto.



Ore 12.00 – Il momento del vostro sì in Villa con concerto d’arpa. Celebrazione del rito civile nel Salone del piano nobile della Villa, capolavoro d’affreschi del pittore Giuseppe Bernardino Bison.



Ore 12.30 – Brunch in vigna per le coppie di futuri sposi con prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione 30 euro a persona. Iscrizioni online su: https://bit.ly/2I7RsqG oppure invia una mail a : segreteria.artevino@gmail.com



Ore 14.00 - Favole nel parco: appuntamento dedicato ai più piccoli.



Ore 15.00 – Assaggi gourmet a cura dello chef della Villa.



Ore 16.00 – Workshop “Il nuovo concetto di lusso nei matrimoni: vivere un'esperienza unica” a cura di Claudia Carrara – Wedding Planner & Event Designer



Ore 17.00 - “L’arte della mixology” dimostrazione di come intrattenere gli ospiti con cocktail e drink.



Ore 18.00 – Jazz time: musica dal vivo.



Ore 19.00 Chiusura manifestazione e partenza degli sposi con una fascinosa auto d'epoca.



INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Richiedi l’accredito al presente link : https://bit.ly/3dkONpf oppure contattaci all’indirizzo mail : eventi@villaspinedadalvesco.com