Al Brolo la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”,

Sarà inaugurata domani, sabato 25 marzo alle ore 10.30, alla presenza del Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giorgio Copparoni, la mostra d’arte ad ingresso libero dal titolo “ANNUNCIAZIONE. Ovunque nasca e cresca la vita”, organizzata dall’Associazione Culturale Oltre Lo Sguardo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Collaborazione Pastorale delle Parrocchie di Mogliano Veneto.

A conferma dell’importanza riconosciuta alle grandi figure maestre dell’arte incisoria, dopo le tavole di Giambattista Piranesi, Gustave Dorè e Francisco Goya, il Centro d’Arte e Cultura Brolo si conferma ancora una volta il luogo appropriato ad ospitare le 49 opere sul tema dell’Annunciazione con tecniche diverse – tra incisioni, pitture e sbalzo su rame – che coprono l’arco temporale dal ‘400 al ‘900 e appartenenti a vari artisti internazionali. Tra questi, Koberger, Dürer, Van Heemskerck, Beatrizet, Nuvolone, Mochetti, Bossi, Mannocci, Colin, Martina e Valle, alle cui opere sono stati affiancati testi di grandi autori come Pasolini, De Andrè, Alighieri, Testori, San Luca, Turoldo, Virgilio, Luzi ed Eliot.

La mostra, curata dal Professor Angelo Zennaro, intende restituire al visitatore il valore sotteso di ogni singola opera, ravvisabile nel senso epifanico di un accadimento fuori dall’ordinario, in un’ottica rivelatoria di novità e non convenzionalità. In tale composizione articolata di visioni e forme espressive, il sottotitolo Ovunque nasca e cresca la vita non poteva che essere tratto dallo scrittore sovietico Vasilij Grossman, che ha dedicato la sua attenzione alla Madonna, raffigurandola come “anima e specchio dell’uomo”.

«Ancora una volta il Centro d’Arte e Cultura Brolo di Mogliano Veneto accoglie una grande mostra – ha esordito il Sindaco Davide Bortolato. – Proprio nel giorno dell’Annunciazione, 25 marzo, viene inaugurata una rassegna di opere dedicate a questo tema, che è uno dei più rappresentati dagli artisti nella storia dell’arte.»

Le prime iconografie dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria traggono ispirazione dai Vangeli canonici e apocrifi, per poi evolversi nel tempo attraverso linguaggi e forme espressive profondamente differenti. Se messe a confronto, queste ultime generano un excursus storico che delinea l’evoluzione non solo dello stile e del movimento artistico legato al periodo, ma soprattutto del senso dell’evento eccezionale e rivelatore che questa immagine suggerisce. Pertanto l’intenzione della mostra non si esaurisce nel tentativo di delineare un profilo stilistico del concetto, quanto piuttosto di affiancare la visione prettamente religiosa dell’Annunciazione ad una visione più laica, che non si contrappone alla prima bensì si presenta come complementare, riconoscendo uno spazio per il concetto di religiosità e per il senso del sacro.

«Fa piacere che questa mostra, nella quale l’Associazione Culturale Oltre Lo Sguardo ancora una volta ha dimostrato la sua preziosa capacità organizzativa, veda anche la partecipazione della Collaborazione

Pastorale delle Parrocchie moglianesi.» ha concluso il Sindaco, orgoglioso di offrire ai cittadini un’altra bellissima occasione di crescita culturale.

«Grazie alle collaborazioni e all’interesse che le scuole moglianesi iniziano a mostrare, il Brolo sta diventando sempre più parte integrante della vita culturale, e non solo, della nostra Città» ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Giorgio Copparoni.

Brolo – Centro d’Arte e Cultura – Via Rozone e Vitale 5, Mogliano Veneto (TV) 25 Marzo – 4 Giugno 2023

Inaugurazione:

Sabato 25 Marzo ore 10.30

Orari di apertura:

Venerdì | 16.30 > 19.30

Sabato e Domenica | 10.30 > 12.30 / 16.30 > 19.30

Ingresso libero

Chiuso il 9 Aprile 2023

Per gruppi e visite guidate, contattare gli organizzatori.