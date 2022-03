Bruciagrassi di Pasquetta: i laghi di Revine

Questa Pasquetta ci godremo un po’ di fresco al lago per poter smaltire il pasto di Pasqua! Partendo dal parcheggio di fronte al parco archeologico didattico del Livelet a Revine Lago, faremo un percorso ad 8 attorno ai due laghi. Vedremo degli scorci di Lago in Cornice, con le canne che ne coprono le coste, e poi saliremo a Fratta e Colmaggiore, due borghi antichi a due passi da Cison di Valmarino, che sono da qualche anno veri e propri musei a cielo aperto, grazie al un progetto artistico dei murales sulle facciate delle case.



La partenza degli emigranti, il negozio di alimentari dove si comprava con il libretto del credito, i folletti raccontati nei filò; sono soltanto alcuni dei temi rappresentati dai murales che da qualche anno abbelliscono le facciate delle case di Fratta e Colmaggiore. Borghi dal sapore antico che fanno da contorno all’itinerario studiato per visitare le varie opere, passeggiando su tranquille viuzze e splendidi sentieri a cavallo del vicino Monte Comun.



Raggiunta la provinciale, in breve ci troveremo all’inizio della Via dei Murales che entra nel borgo di Fratta. Percorrendo la via del paese in direzione est si incontreranno gli affreschi che raccontano antichi mestieri, leggende e tradizioni di questo magnifico angolo di pedemontana trevigiana. Il cammino continuerà attraversando Colmaggiore dove i temi delle opere sono sempre basati sulla cultura popolare, come ad esempio la festa della castagna.



Alla fine dell'escursione per chi vorrà è possibile visitare il museo archeologico didattico del Livelet.



Lunghezza: 9 km - Durata: 3 ore

Difficoltà: facile - Dislivello: 40 m



