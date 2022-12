Brulé in Cantina - 2^ Social ride

AMG Alta Marca Gravel ha il piacere di invitarvi alla 2^ edizione del Social Ride Brulé in Cantina una pedalata non competitiva, collettiva in compagnia e gratuita. L'occasione giusta per scambiarci gli auguri di un buon 2023 e festeggiare al solito modo #amgstyle con un buon brulé a fine giro.

Partenza presso la Cantina la Nona Pietra a Spresiano alle ore 9.

La traccia verrà pubblicata venerdi 6 gennaio 2023 sul profilo AMG Alta Marca Gravel di komoot e sulla pagina dell'evento.

Percorso di circa km 54 con 300 d+

Iscrizioni sul sito AMG obbligatoria per sapere quanti litri di brulé dobbiamo preparare

www.amggravel.it

Partecipare a questa iniziativa è una vostra libera scelta e declina da ogni responsabilità penale e civile gli ideatori. Non è una competizione e non ci sarà nessun tipo di assistenza, né meccanica, né medica o altro. Il percorso prevede terreno accidentato e sterrato. Attrezzature richieste: faretto, luci, casco, luce posteriore. Per tutto il percorso vige il codice della strada. Il percorso non sarà in nessun modo segnalato né guidato. Bicicletta consiglista gravel, mtb, ciclocross e-bike .

È necessario munirsi di dispositivo di navigazione. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.