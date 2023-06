Fabrica ospita l'incontro con l’artista islandese Brynjar Sigurðarson

Mercoledì 14 giugno alle 19 il designer e artista islandese Brynjar Sigurðarson sarà a Fabrica per una conferenza gratuita aperta al pubblico dal titolo “The supernatural is very natural”.



Dal 2011 Brynjar Sigurðarson e Veronika Sedlmair creano progetti ispirati dalla natura e dal teatro usando disegni, fotografie, video, suoni e oggetti e unendo tra loro antropologia, geologia e narrazione. Lo studio ha lavorato a vari progetti che vanno dalla collezione di mobili "The Silent Village" per Galerie Kreo, Parigi, a un nuovo strumento, il "Circle Flute", sostenuto da Lafayette Anticipations, Parigi, che è stato utilizzato nel recente tour “Cornucopia” di Björk. I loro progetti sono stati esposti al Design Museum Helsinki, al Röhsska Museum di Göteborg e all'Hafnarborg Museum in Islanda, mentre la loro installazione site-specific “Animated Geology” ha fatto parte della biennale norvegese Tendenser, a Moss, nel 2020. Lo studio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui gli Swiss Design Awards, lo Swarovski Designers of the Future Award in Design Miami/Basel, l'Hublot Design Prize e nel 2018 Brynjar Sigurðarson ha ricevuto il prestigioso premio Nordic Thorsten e Vanja Söderberg. Oltre al suo lavoro in studio, dal 2013 Brynjar insegna all'ECAL-École cantonale d'art de Lausanne.

Info utili

La conferenza di Brynjar Sigurðarson fa parte del programma di residenza “Archaism” curato da Carlos Casas.

Ingresso libero senza prenotazione.

Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba

Per informazioni:

press@fabrica.it

tel. 0422 516340