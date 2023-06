Buffet d'estate, il corso di cucina con Angela Maci a Cookiamo School

Cosa c’è di meglio di un bel buffet estivo in compagnia, all’insegna del gusto?



Una perfetta alternativa alla classica cena, in cui si possono preparare i piatti in anticipo, permettendo di godersi la serata coi propri ospiti in totale calma e relax. Potrete mettere dei piatti accanto alle preparazioni con cui gli ospiti si serviranno da soli, oppure preparare direttamente delle monoporzioni.



Mercoledì 28 giugno, nella bella cornice di Tanaliberatutti a Treviso, insieme alla cuoca Angela Maci, prepareremo sfiziosi piatti che vanno dal Panino al latte con zucchine a scapece, polpo grigliato e sale al limone, alla Panzanella con stracciatella di Andria e pomodorino caramellato, alla Macedonia di bulgur con salsa di yogurt e menta.



Che estate sia!

Questa è l'ultima lezione di cucina a COOKiamo prima della pausa estiva!

Poi si riprenderà a settembre, sia con i corsi di cucina che con le degustazioni vino e cocktail.









classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.