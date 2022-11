Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere: il ruolo degli adulti nella lotta alla violenza del secolo

La Fondazione Libra ets in collaborazione con l’Istituto Scolastico Paritario “G.Mazzini” di Treviso (TV) darà avvio il prossimo 10 novembre 2022 ad un ciclo di 4 incontri formativi destinati ai genitori di ragazzi in età scolare in merito al macrofenomeno del bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Gli incontri che si terranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’Istituto “G.Mazzini” in Via Noalese 17/A, sono destinati ad affrontare un complesso di agiti e vissuti che, inseriti in una cornice sociale e culturale che li autorizza, molto spesso invalidano le vite dei nostri ragazzi e ragazze.

Parlare di bullismo, in un tempo in cui tutto sembra permeato da una perfettibile adesione all’apparire, spaventa. Spaventa i “grandi” che sovente prendono le distanze da un fenomeno che sono sicuri non coinvolga il proprio figlio/a, spaventa i “piccoli” perché non trovano né il coraggio, né tantomeno le risorse per uscire dalla stereotipia di pensiero che ci si è cuciti addosso “è meglio essere forti per stare dentro al cerchio, piuttosto che starne fuori”.

“Far finta che tutto vada bene e che nulla accada ai nostri ragazzi e ragazze, ci priva non solo dei principi primi che dovrebbero essere in capo ad un bravo educatore, ma anche della motivazione intrinseca che c’è nel Fare educazione. Oggi più che mai – dice il Dirigente dell’Istituto Denis Surian – abbiamo la responsabilità di rispondere alle esigenze sia formative che educative dei nostri allievi, in quanto intercettare i loro bisogni tenendo conto del loro essere e sentire, garantisce che i ragazzi possano acquisire la capacità di trasformare le esperienze che vivono in maniera negativa, in esperienze di valore. Ed è questo che ci siamo proposti di fare con l’avvio lo scorso mese del Progetto “Cosa faresti tu?”, attivo fino a marzo 2023 presso il nostro Istituto. Ma agire solo sui ragazzi – continua Surian - dimenticando il coordinamento che ci deve essere tra la scuola e la famiglia non basta. Perciò ho fortemente voluto avviare degli incontri di formazione gratuiti per i genitori e per coloro che si occupano di Educazione, affinché si potesse prendere coscienza di quanto una buona ed adeguata conoscenza garantisca di agire in maniera realmente preventiva”.

“Un aspetto di cui necessariamente bisogna tener conto questo – aggiunge la dott.ssa Giuseppina Filieri, Presidente della Fondazione Libra – in quanto gli interventi che a più livelli vengono proposti ed attivati nelle scuole non possono attecchire se poi manca la continuazione dell’azione educativa da parte degli insegnanti e dei genitori”.

Gli incontri affronteranno il fenomeno in maniera multidisciplinare:

10 novembre 2022 Aspetti sociali del fenomeno: quali i risvolti psichici?

24 novembre 2022 Aspetti legali: chi paga per i reati commessi dai figli?

29 novembre 2022 Aspetti criminologici: quando i reati si compiono in rete

12 dicembre 2022 Aspetti informatici. Il web: un mondo da conoscere e comprendere

La partecipazione ad uno o più incontri necessita della sola adesione

Per info: 0422230028; info@istitutomazzini.it