Buon compleanno Eleonora Duse!

Il 3 ottobre 1858 nasce Eleonora Duse, una grande donna oltre che una grande attrice. Il Museo di Asolo decide di dedicarle un pomeriggio di festeggiamenti per raccontare la sua storia, soprattutto a chi non ha ancora avuto modo di conoscerla.

Dall'infanzia a pane e teatro sino agli anni veneziani e l'incontro con D'Annunzio, il ritiro dalle scene durante la guerra e l'impegno politico, per finire con l'ultima, grande tournée americana.

Al pubblico si darà possibilità di familiarizzare con questa importante donna del secolo scorso attraverso la visita guidata alla sala del museo a lei dedicata e attraverso la lettura dei suoi carteggi.



- Costo di 10€ a persona

- Prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o al 347 5735246

- Posti limitati