Buono...Shopping!

Ci avviciniamo a grandi passi verso il Natale 2021 e naturalmente si comincia già a pensare al relativo shopping: regali, decorazioni per la casa, addobbi per la tavola delle feste... E non è tutto! Passeggiando nella Galleria del Centro Commerciale TIZIANO, le vetrine mostrano ormai tutte le Collezioni Autunno/Inverno 2021/2022 e sale anche la voglia di nuovi outfit, colori di tendenza, accessori must-have e naturalmente del look perfetto per Natale e Capodanno!

Per rendere ancora più accattivante lo shopping e favorire gli acquisti (e il commercio!) il Centro Commerciale Tiziano lancia un’operazione di vendita agevolata di Buoni Shopping, che sarà certamente apprezzata dalla clientela, così come dagli esercenti.

“Dal 12 al 28 Novembre, ogni Venerdì, Sabato e Domenica del mese, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, presso l’apposito desk in Galleria, è possibile acquistare, al costo di € 10,00 cad., carnet di Buoni del valore complessivo di € 20,00, suddivisi in 1 Buono da € 10,00 da spendere presso Spazio Conad e 2 Buoni da € 5,00 da spendere presso uno dei negozi del Centro Commerciale Tiziano a scelta, comprese le attività di ristorazione, aderenti all’iniziativa. Per ogni giornata di svolgimento dell’operazione, è possibile acquistare 1 solo carnet per persona. Ogni singolo punto vendita, che aderisce all’iniziativa, esporrà eventuali ulteriori e diverse specifiche di utilizzo. Un’occasione da non perdere, i cui dettagli possono essere consultati sul regolamento completo disponibile in Galleria e sul sito ufficiale del Centro Commerciale TIZIANO.”