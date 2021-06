Spettacolo di burattini e laboratori di circo

Al via domenica 13 giugno il progetto di SlowMachine a Zero Branco (TV) nell'ambito di “A Casa Nostra”, progetto promosso dal Teatro Comunale di Vicenza in collaborazione con Arteven Circuito Regionale insieme al Teatro Stabile del Veneto, con il sostegno della Regione del Veneto.



Si parte alle ore 15:00 con due laboratori: uno di circo a cura di Circo in Valigia tra giocoleria, equilibrismo e acrobatica e uno di burattini a cura di Paolo Rech per un pomeriggio di puro divertimento. I laboratori saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Alle ore 18:00 andrà in scena “Arlecchinate” della compagnia Bambabambin Puppet Theatre, spettacolo di burattini tradizionali di e con Paolo Rech. Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana, protagonista Arlecchino, accompagnato dai personaggi della Commedia dell’Arte, in uno spettacolo che unisce dialoghi divertenti e ritmo incalzante.

I tre eventi saranno realizzati nello splendido parco di Villa Guidini a Zero Branco e, in caso di maltempo, presso il Teatro Comisso.



Il progetto è realizzato in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Zero Branco.



INFO e PRENOTAZIONI



Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comunezerobranco.it o telefonando allo 0422 485518 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

e il venerdì e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.



La partecipazione ai laboratori è gratuita previa prenotazione entro il 10 di giugno.

Il biglietto di ingresso allo spettacolo è di 5 €.

www.bibliotecazerobranco.it



Vi aspettiamo!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...