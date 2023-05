Business e spiritualità, prove tecniche di dialogo: persona al centro o persona centrata?", con Padre Natale Brescianini a Postioma

Padre Natale Brescianini sarà a Postioma di Paese mercoledì 17 maggio, in Villa Labia, dalle ore 18.30 alle 20.00. Una presenza di rilievo nella nostra provincia, per tenere una relazione su un tema quanto mai attuale e significativo: "Business e Spiritualità, prove tecniche di dialogo: persona al centro o persona centrata?".



Ma chi è Padre Natale? Sicuramente una personalità atipica e vivace, grande comunicatore, dalla battuta pronta e spiccata simpatia. Viene invitato spesso in Convegni importanti e sul web sono presenti diversi video con i suoi interventi di religioso "diversamente monaco", come lui ama provocatoriamente definirsi. I contenuti del suo "messaggio", però, sono profondi, spesso illuminanti e lasciano il segno. Da alcuni anni lavora con aziende, come Formatore e Coach.



Conosciamolo un po'. Nasce in provincia di Brescia nel 1971. Frequenta il Liceo Classico e poi la Scuola di Teologia presso il Seminario diocesano di Brescia. Nel 1996 entra nella Comunità Benedettina Camaldolese presso l’Eremo di San Giorgio a Bardolino (VR). Dal 1998 al 2001 frequenta il Pontificio Istituto Sant’Anselmo di Roma, dove ottiene la Licenza in Teologia, specializzazione Studi Monastici. Diventa Monaco nel 2003. Completa la formazione trascorrendo un anno nel monastero camaldolese di Berkeley (California – USA) e lavorando come impiegato in una azienda veronese dal 2004 al 2006. Dal 2006 è impegnato nella realizzazione di percorsi formativi che si rifanno alla Regola di San Benedetto. Dal luglio 2007 vive presso l’Eremo di Monte Giove, presso Fano (PU). Nel Maggio 2013 ottiene il Diploma di Coach e dal Maggio 2016 è Coach ACC ICF (International Coach Federation). E' co-autore del libro "Coaching per la vita spirituale", pubblicato da San Paolo Edizioni.



Come Padre Natale Brescianini sia finito a contatto con le aziende è però un’altra storia. Originale. Una di quelle disegnate dal Creato. Riportiamo alcuni brani tratti da una intervista rilasciata a Rossana Campisi.



Al ritorno da Berkeley, Padre Natale lascia il monastero perché vuol mettersi in gioco. Ha la passione per le aziende e contatta un imprenditore che ne ha una a Verona nel settore del controllo satellitare dei mezzi in movimento, gli chiede di lavorare pur non sapendo far nulla. «Mi assume e resto due anni. Prima mi assegna in ufficio e poi mi chiede di aiutarlo a contattare consulenti per la formazione visto che la sua azienda stava diventando una Spa. Nessuno, tranne lui, sapeva che ero un monaco», racconta. Un giorno va in ufficio anche il sabato, giorno libero. Il lunedì dopo i colleghi lo rimproverano: «Perché lo fai? Un conto è la vita, un conto è il lavoro». «Ho capito che quella gente era spezzata in due, che rischiava di non vivere la propria vita visto che l’80 % la passa in azienda». Mancava armonia, in quelle esistenze: mancava quella che in tre parole san Benedetto ha sintetizzato con ora et lege et labora. Ovvero la spiritualità dona il senso, lo studio dona profondità, il lavoro dona concretezza. È la regola principe che lui porterà nei corsi dal 2006, affiancando un formatore e un coach, incontrati quasi per caso.



«Il mio obiettivo non è convertire, ma la gente cerca un senso e io cerco di offrirlo nel luogo dove trascorre gran parte del tempo: al lavoro», afferma. «Se ogni uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, io devo solo aiutare la gente a tirare fuori questa immagine, ovvero tutto il bello che hanno», dice. «Faccio, insomma, un po’ come suggeriva Socrate con l’arte della maieutica». Il suo compito, aggiunge, è «dare una dimensione di senso».



«Sì, per me Gesù è stato un coach ante litteram e m’ispiro a lui. Ma il mio obiettivo non è convertire, riempire teatri, motivare e gasare la gente affinché accenda il miracolo che c’è in loro. Non è doping spirituale il mio, voglio solo condividere cose che sono importanti per me, esperienze di vita in cui credo. San Benedetto dice: c’è un uomo che vuole la vita e desidera vivere giorni felici? Ecco, io voglio aiutare la gente a capire ciò che vuole e lo faccio nel luogo dove trascorriamo la gran parte del nostro tempo. Faccio tutto questo perché credo che il lavoro sia un luogo educativo dove poter costruire anche la nostra felicità»



Aggiungiamo alcune riflessioni che sono, al tempo stesso, anche domande: come si può pensare di vivere una vita "sostenibile" se tale non è la nostra vita lavorativa? Cosa possiamo fare, concretamente, per trasformare il nostro posto di lavoro in un luogo dove poter costruire felicità? Porremo queste ed altre domande direttamente a Padre Natale Brescianini, mercoledì prossimo 17 maggio. Chi è interessato a partecipare al seminario può iscriversi gratuitamente al seguente link: https://S7.eventbrite.it . E' consigliata la presenza fisica in Villa Labia, rispetto alla partecipazione online.



Gallery

Il seminario è inserito all'interno del percorso "Sostenibilità quotidiana: Famiglia, Lavoro, Comunità, Persona", un ciclo di 8 seminari con frequenza settimanale, dal 13 aprile al 30 maggio di quest'anno. L'organizzazione è di ORA Team (https://ora.team/) un gruppo multidisciplinare che si pone come missione il "fare rete" e condividere e diffondere conoscenza che stimoli la riflessione e aumenti la consapevolezza individuale e collettiva. Per chi è interessato, questo il link per iscriversi ai prossimi seminari del percorso: https://www.eventbrite.com/cc/sostenibilita-quotidiana-famiglia-lavoro-persona-1972239