Sandro Buzzatti con i folksingers Francesca Gallo e Andrea Wob Facchin in “Lungo la traccia”

Prende vita sabato alle 18.30 a Ca’ Pasini, cinquecentesca dimora in via Piovega, lo spettacolo teatrale musicale “Lungo la traccia” tratto dall’omonimo libro di Luciano Cecchinel, una delle maggiori voci della poesia italiana contemporanea, che affronta il tema della migrazione con la parola poetica. Ad interpretare la storia degli emigrati in America sarà l’attore Sandro Buzzatti accompagnato dagli straordinari suoni folk di Francesca Gallo alla fisarmonica e Andrea Wob Facchin alle chitarre e banjo, fra sogni, suggestioni letterarie e folkloriche. La pièce, con la regia di Cecchinel e Buzzatti, segue il filo narrativo del libro del poeta in lingua italiana, con brevi escursioni nel dialetto trevigiano. Un’immersione tra la poesia di paesaggi e di suoni filtrati dalla memoria e dalla nostalgia con cui Cecchinel ripercorre le vie lungo la traccia dei suoi avi quando nel secondo dopoguerra cercarono un luogo, una terra dove mettere a frutto i loro sogni; e lo fa per conoscere, per capire quali segni, quali impronte il passaggio dei suoi vecchi ha lasciato in questo mondo nuovo. “Il libro di Cecchinel è soprattutto il grafico emotivo di una ricerca interiore, sempre in bilico fra il perdersi e il ritrovarsi”, le parole di Buzzatti.

“La mia regia ha inteso chiudere il cerchio tra la musicalità delle origini italiane (Francesca Gallo) e quella blues del Nuovo Mondo (Andrea Facchin)”. È il racconto di un paesaggio lontano, ma che le storie dei nostri vicini di casa, partiti alla ricerca di un eldorado immaginario, hanno reso familiare. Un viaggio nella terra dei «figli di coloro che furono su aspre montagne», ma che ormai «nulla sanno dei vecchi delle terre lontane» forse «lieti che non sappiano di fieno e letame». Un percorso che traccia un grafico emotivo particolarmente rivelatore “perché l’occhio e l’orecchio di chi e? diventato straniero agli altri e a se stesso, sono forse piu? acuti nel cogliere i pochi segni, le tracce appunto, di una possibile consistenza nelle cose, fra le persone, fra le pieghe della storia”. È la vicenda di uno strappo doloroso dalla patria d’origine ma anche il tentativo di ricomporre fili spezzati tra i due lati dell’Atlantico, ma anche un racconto sull’emigrazione veneta oltre ogni retorica d’occasione.

“Sono solo un sonnambulo forastico Sulla traccia di un mio, di un tuo passato Come di un erratico dollaro scaduto”.