A Cà dei Cararresi il trentennale dell'Istresco

"Istresco aps (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana) compie trent’anni e li celebra sabato 5 novembre p.v. a partire dalle ore 9:00 a Ca’ Dei Carraresi, g.c. da Fondazione Cassamarca. L’invito a partecipare non è rivolto solo agli iscritti, ma a tutta la cittadinanza, perché l’Istituto, sente il bisogno di confrontarsi su questo importante passaggio di fase, cioè sul trentennio che abbiamo alle spalle e sul tempo e le sfide che ci stanno di fronte. Riteniamo che questa riflessione interessi diversi soggetti con cui Istresco collabora, perché tutti siamo variamente coinvolti in una profonda mutazione storica che coincide con una transizione generazionale e quindi con la necessità di un ripensamento di strategie e strumenti dell’azione culturale e politica".

"L’evento, più che raccontare la storia dell’Istituto cercherà di mettere a fuoco il contesto nel quale l’Istresco è chiamato ad operare e per questo sono stati chiesti dei contributi che orientino poi una discussione e un confronto tra i partecipanti. Gilda Zazzara darà una lettura storica del passato recente, collocandolo nel vasto processo che va sotto il nome di “deindustrializzazione”; Lorenzo Zamponi presenterà alcune forme di reviviscenza della memoria e di rinascita dell'attivismo negli anni recenti; Paolo Feltrin terrà una relazione sulle trasformazioni sociali e istituzionali degli ultimi trent’anni che più hanno coinvolto le associazioni culturali e civiche".

"In questi mesi abbiamo chiesto a tutti coloro che ci seguono, anche sui social, di dire la loro sulla nostra azione culturale, sui punti di forza e sulle criticità. Sabato prossimo sarà l’occasione per allargare ulteriormente questo spazio da cui partire per ripensarci in modo da essere attrezzati per cogliere e rispondere alle istanze del presente nel quale ci proponiamo di declinare le idealità della Resistenza, che rappresentano le radici dell’Istresco".