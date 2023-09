A Cà dei Carraresi la mostra collettiva “FAMART. Futuro ambizioso Motivazione Arte”

Dal'1 al 14 ottobre 2023, Casa dei Carraresi ospiterà la mostra collettiva “FAMART. Futuro ambizioso Motivazione Arte”. La rassegna è curata da Elena Petras Duleba (Fondatrice, Gallerista e Art Manager della D'E.M. Venice Art Gallery) e si avvale della partnership di A.V.A. (Associazione Veneziana Albergatori), Consolato dell'Uruguay e Charming Santa Fosca.



L'inaugurazione si svolgerà domenica 1 ottobre, alle 17, a Casa dei Carraresi (via Palestro 33), a Treviso.



L’ esposizione è finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea.

La partecipazione al concorso era aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità.

Ogni artista poteva aderire con una o più opere e con più tecniche (pittura, scultura e installazione, fotografia e grafica digitale, videoarte), di arte visiva o in videoesposizione. Il tema era libero.



FAMART: Futuro Ambizioso Motivazione Arte, non è solo il titolo di un evento, ma quasi un manifesto, un chiaro obiettivo. Un evento straordinario che promuove, sostiene e celebra gli artisti e la loro arte.

L'estro, la creatività, ma anche la disciplina, la motivazione e non ultimi l'ambizione e il desiderio di emergere, sono grandi protagonisti di questo concorso.

Da sempre la D’E.M. Venice Art Gallery è attiva sia nello scoprire nuovi talenti, che nel promuovere quelli già consolidati e che devono raggiungere un sempre maggiore pubblico.



“La libertà d’espressione, il talento e la genialità di molti partecipanti al concorso internazionale FAMART - afferma Elena Petras Duleba, gallerista e Art Manager della D'E.M. Venice Art Gallery, curatrice della mostra - testimoniano che l’amore per l’arte supera ogni confine. Si tratta di un'esposizione collettiva piena di sentimenti che consente a collezionisti, appassionati e semplici curiosi di godersi, in una splendida cornice espositiva, una grande varietà di opere di interesse. Al contempo è un’occasione per gli artisti per vedere riconosciuto il loro lavoro, spesso frutto di uno sforzo davvero impegnativo. Con la giusta motivazione e ambizione il futuro di molti di questi creativi sarà costellato di successi”.



Una Giuria di esperti, composta da docenti, critici e storici dell`arte valuterà, scegliendo le opere migliori per ogni categoria e sezione. Fanno parte del Comitato Scientifico della D'E.M. Venice Art Gallery: Daniele Minotto, Elena Petras Duleba, Lorenzo Renzulli, Siro Perin, Barbara Bortot, Giorgia Pollastri, Giancarlo Da Lio.

La classifica definitiva sarà decretata con un punteggio in più dal voto della Giuria Popolare, composta dai visitatori dal vivo e da quelli sulla pagina Facebook.



In palio ci sono premi di 750 euro, 500 e 250 euro. Oltre a altri riconoscimenti speciali da parte della D'E.M. e degli sponsor.



La mostra sarà aperta fino al 14 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 19.