Slow Food: a Ca' dei Carraresi la presentazione del libro "Body copy al profumo di caffè" di Lucio Carraro

Lucio Carraro presenta il suo nuovo libro assieme ai poeti Pier Franco Uliana e Giovanni Turra con la conduzione di Gino Bortoletto e al violino Vanessa Antonio.

Sabato 22 ottobre ore 17.30 - Casa dei Carraresi, Via Palestro, Treviso.

Evento a ingresso libero. Sarà possibile acquistare il libro.

"Si potrebbe definire “Body copy al profumo di caffè” una rapsodia veneta sia per l’intenzione compositiva sia per la sequenza di paesaggi, luoghi e personaggi che, per quanto anonimi, sono facilmente riconoscibili, quasi familiari (…) Lo sguardo di Carraro avvicina con discrezione ritagli dì quotidianità, ne illumina sfondi e circostanze, ne carpisce i risvolti più intimi, le intenzioni più riposte, ne fa racconto anche di slanci amorosi, di delusioni, di solitudini… dà voce ad abitudini, gusti, costumi, sentimenti, finanche mentalità, anche del passato non solo recente, per rappresentare l’angolo di direzione del presente".

(dalla prefazione di Pier Franco Uliana)

"La provincia è un luogo dell’anima, fatto di fessure, spigoli e forre, improvvisi sussulti di sole".