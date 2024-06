Dal 16 al 30 giugno 2024 Casa dei Carraresi ospiterà la collettiva “Art Ambassador 2024 a Treviso”, rassegna curata da Elena Petras Duleba (D'E.M. International Venice Art Gallery) che riunirà 40 artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. La rassegna si avvale della partnership dell’Associazione Veneziana Albergatori, del Consolato dell'Uruguay, di Charming Santa Fosca e CremArreda.



L'inaugurazione è in programma domenica 16 giugno 2024, alle 17, a Casa dei Carraresi (via Palestro 33), a Treviso con l’intervento dei critici d'arte: Siro Perin, Maurizio Favaretto, Barbara Bortot e Giorgia Pollastri.



Anche questa rassegna, come le precedenti ospitate a Treviso, ha lo scopo di promuovere l'arte contemporanea valorizzando sia artisti affermati sia emergenti premiando il merito, la creatività, il talento e l’innovazione nella promozione culturale. Si sviluppa come circuito in diverse sedi espositive. Oltre a Casa dei Carraresi comprende anche Charming Santa Fosca, la Scuola Grande di San Teodoro a Venezia, e la sede della D’E.M. Venice Art Gallery a Mestre.



Gli artisti presenti esprimono diverse versatilità creative, tra cui spiccano pittura, scultura, mosaico, disegno e videoarte, e dalle variegate correnti artistiche, come paesaggismo, astrattismo e informale.



“L'importanza di promuovere gli artisti, l'arte e la cultura sono sempre nel cuore della D’E.M. – spiega la curatrice Elena Petras Duleba - Questo progetto unico, ospitato negli spazi prestigiosi di Casa dei Carraresi, è di un impatto visivo tale, che conferisce valore e identità d'arte a differenti linguaggi pittorici, nuove sperimentazioni, incanti, emozioni: dei grandi Maestri storici che si confrontano con la giovane emergente creatività ed energia espositiva della mostra. Invitiamo i visitatori a farsi ispirare da nuove emozioni, colori, amore, che possono plasmare la mente nel dialogo con l'arte degli artisti. Il loro lavoro emerge nella bellezza di un fascino senza tempo”.



Ospite d'onore sarà Alexander Kanevsky, con tre opere, e la figlia Daniella. Espongono i Maestri storici: Carlo Mihalich, Nicola Furlan, Anna Urbani De Gheltof, Sandro Pavan, Eugenio Bertin, Nenè Möllaj, Renzo Gianella, Aklima Mardenova; e gli artisti: Rossano Artioli, Alessio Baldon, Nicoletta Barzon, Prema Blandaleone, Tatyana Chaar, Piero Cappellazzo, Gianna Carlon, Letizia Cucciarelli, Vanni Cenedese, Katya Dal Bò, Renata De Battista, Monica De Donà, Giulia De Serio, DSU, Paolo Federico, Andrea Feel, Giò Ferrante, Pasquale Fraccalvieri, Paolo Gubinelli, Tülin Kalmuk, Oksana Kolosyuk, Diana Lemanru, Sonia Luzzatto, Annalisa Macchione, Marco Marzari/KERIGMA, Regina Mausolf, Andrei Nistor, Ludovica Paloma, Nella Parigi, Gaia Perisinotto, Martina Tittonel, Lorena Totolo, Ines Tropeani, Fabio Zuglian



Inserita anche la mostra personale “Momenti, luce, personaggi emozioni” di Roberto Fontana.



La mostra sarà aperta fino al 30 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 18.





Per informazioni: 388 8530870 - dem.veniceartgallery@gmail.com