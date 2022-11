A Cà Scarpa il convegno “L’Europa è uno sforzo creativo”

“L’Europa è uno sforzo creativo” – riprendendo un concetto della Dichiarazione di Schuman del 1950, Fondazione Imago Mundi organizza mercoledì 16 novembre (ore 18.30) un incontro con Luisella Pavan-Woolfe, direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa. L’appuntamento è a ingresso gratuito senza prenotazione e si svolgerà nell’Auditorium di Ca’ Scarpa. In questo particolare momento storico, in cui in modo inatteso la guerra è tornata a infuriare in Europa, si avverte più che mai l’urgenza di adoperarsi per il dialogo tra i popoli: la pace non è un dato di fatto acquisito, ma è frutto di un impegno costante e quotidiano e la creatività è al suo servizio nella ricerca di soluzioni a situazioni di conflitto.

È questo il tema attorno a cui ruoterà la conferenza della Direttrice della Sede italiana del Consiglio d’Europa, l’Ambasciatrice Luisella Pavan-Woolfe. Nel corso del suo intervento, Pavan-Woolfe avvicinerà il pubblico a operato, funzionamento e ruolo nel sistema internazionale dell’Organizzazione e nello specifico dell’Ufficio di Venezia, sede italiana del Consiglio d’Europa.

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione preposta alla difesa dei diritti umani del continente. Include 46 Stati membri, tra cui i 27 membri dell'Unione Europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono firmatari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Rafforzamento dei diritti umani, contrasto al razzismo e alla discriminazione, rispetto della libertà d’espressione, parità di genere, tutela dei minori, cura della diversità culturale ed educazione ai diritti umani e alla democrazia, sono solo alcune delle sue aree di competenza.

L’incontro è parte del calendario di eventi della mostra “L’Europa non cade dal cielo” (fino all’11 dicembre), organizzata da Fondazione Imago Mundi, in la collaborazione del Comune di Treviso.

L’EUROPA È UNO SFORZO CREATIVO

16 novembre 2022, ore 18.30

Auditorium Ca’ Scarpa

Via Canova 11, Treviso

Ingresso gratuito, senza prenotazione