A Ca' Scarpa la mostra "Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia"

E' aperta, a Ca’ Scarpa a Treviso (via Canova, 11, Treviso), la mostra "Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia", dedicata al luogo scelto dal Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2020-2021, Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia, organizzata dalla Fondazione Benetton e curata da Luigi Latini e Patrizia Boschiero.

L'esposizione, a ingresso libero, è visitabile dal giovedì alla domenica, dalle ore 15 alle 19. Prenotazione obbligatoria per le visite nel fine settimana entro le ore 17 del venerdì precedente: T 0422 5121. È inoltre possibile prenotare visite guidate telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al 335 8413555, oppure scrivendo a: info@culturae.srl. Costo: 6 euro a persona. Il percorso espositivo è articolato in quattro sezioni, corrispondenti ai diversi piani dell'edificio.

Al piano terra, la prima sezione ha per tema il paesaggio delle valli riferito soprattutto al senso del loro attraversamento, alla permanenza di un’agricoltura tradizionale che convive con il suolo vulcanico della regione. La seconda sezione, al primo piano, tratta della natura geologica del luogo in relazione alle diverse forme di insediamento rupestre che caratterizzano le architetture presenti, edifici religiosi e civili, che si susseguono nello spazio e nel tempo. La terza sezione, al secondo piano, dà conto del sorprendente patrimonio pittorico che contraddistingue gli ambienti interni delle chiese e di altri edifici scavati nella roccia, e del lavoro della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia impegnata da decenni su questo fronte di ricerca, restauro e valorizzazione.

I temi delle prime tre sezioni sono raccontati principalmente da fotografie e testi, mentre la quarta sezione è costituita da una narrazione cinematografica, con la proiezione del film documentario Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia, regia di Davide Gambino, con Gabriele Gismondi, ideato e prodotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche nell’ambito delle attività del Premio Carlo Scarpa. Negli stessi giorni e orari è aperto anche il bookshop di Ca’ Scarpa che propone le pubblicazioni curate ed edite dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, dedicate in particolare allo studio del paesaggio e della cura dei luoghi, ma anche alla ludicità e alla storia del gioco, ai beni culturali e alla storia veneta.

