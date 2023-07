Cà Spineda e Cà dei Brittoni a misura di bambino: visita guidata gratuita per i più piccoli con giochi, disegni e quiz

Ca’ Spineda e Ca’ dei Brittoni a misura di bambino:

il 20 luglio una visita guidate gratuita per i più piccoli

con giochi, disegni e quiz





Se hai meno di 14 anni e giovedì 20 luglio vuoi passare a trovarci, ti offriremo una visita guidata gratuita a Ca’ Spineda e Ca’ dei Brittoni.



Un itinerario con quiz e giochi appositamente realizzato per i più piccoli in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori trevigiane che stanno svolgendo un percorso formativo in Fondazione Cassamarca.



Porta carta e matite con te!





E’ gratuita e previa prenotazione (0422-513100 oppure mail a fondazione@fondazionecassamarca.it) fino a esaurimento dei posti disponibili.