Cà Spineda e Liceo Canova: pronte 17 visite pomeridiane per il pubblico

Anche quest’anno la Fondazione Cassamarca accoglierà a Ca’ Spineda un gruppo di studenti del Liceo “A. Canova” di Treviso che, insieme ai loro docenti, hanno scelto di svolgere qui una parte del loro percorso per il conseguimento di competenze trasversali (PCTO).



L’apertura a questo tipo di collaborazioni, finalizzata anche allo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, è stata definita dal MIUR con la legge 30 dicembre 2018.



Gli studenti hanno seguito un piano di formazione ad hoc per collaborare come guide nella nuova ala museale, accompagnando gli ospiti in visite pomeridiane (alle ore 15) con il seguente calendario:



20 aprile, 2 maggio, 3 maggio, 4 maggio, 8 maggio, 10 maggio, 11 maggio, 15 maggio, 16 maggio, 22 maggio, 23 maggio, 24 maggio, 25 maggio, 29 maggio, 5 giugno, 6 giugno, 8 giugno.



Tutte le visite vanno preventivamente prenotate, fino a esaurimento posti disponibili. al numero 0422-513100 o alla mail fondazione@fondazionecassamarca.it.



I percorsi formativi sono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica e costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio capovolgendo le tradizionali modalità di insegnamento come descritto nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018.



Gli studenti che saranno impegnati nel progetto sono complessivamente 16.



La Fondazione non è nuova a questo tipo di collaborazioni. Dal 2021 ha accolto presso le proprie sedi 115 studenti, per complessive 2664 ore di formazione, provenienti anche dal Liceo Paritario Galilei di S. Biagio, del Liceo G. Berto di Mogliano, del Liceo Artistico di Treviso, dal Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso e dal Liceo Economico Sociale Riccati Luzzatti di Treviso.