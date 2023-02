Cà Spineda: sold out tutto febbraio. Ecco le date delle prossime visite guidate gratuite

Sold out in poche ore per le date di febbraio delle visite guidate gratuite di Ca’ Spineda offerte dalla Fondazione Cassamarca.



Le nuove date sono:



• venerdì 3 marzo, ore 10

• lunedì 6 marzo, ore 10

• mercoledì 8 marzo, ore 10

• venerdì 10 marzo, ore 10



I visitatori vengono accompagnati all’interno della cinquecentesca dimora che si affaccia su piazza San Leonardo. Un’occasione per conoscere la storia, l’architettura ma anche tanti aneddoti sulle opere d’arte esposte e sul passato di questi luoghi.



E’ compresa infatti anche la visita alla nuova ala espositiva di Ca’ Spineda, che accoglie la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”.



Da ultimo un passaggio nella biblioteca, che contiene oltre 60.000 volumi, nelle sale medievali affrescate di Ca’ dei Brittoni.



Le visite sono gratuite e previa prenotazione (0422-513100 oppure mail a fondazione@fondazionecassamarca.it) fino a esaurimento dei posti disponibili.