Ca’ Spineda: visite guidate gratuite per scuole e gruppi

Anche quest’anno la Fondazione Cassamarca organizza per le scuole di ogni ordine e grado e per le associazioni e i gruppi spontanei delle visite guidate gratuite a Ca’ Spineda.



La visita, della durata di circa un’ora e mezza, vi accompagna alla scoperta di questi luoghi:



- Palazzo Ca’ Spineda (1560)

- La nuova ala espositiva e la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”.

- La biblioteca che contiene oltre 60.000 volumi

- Ca’ dei Brittoni (XIII secolo) con le sue sale medievali affrescate

- Casa dei Carraresi



Le visite si tengono dal lunedì al venerdì in orario mattutino che è possibile concordare insieme. Sono totalmente gratuite.



Info e prenotazioni: 0422-513100.