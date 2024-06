Cà Spineda - Visite guidate con le scuole superiori della provincia

Anche quest’anno la Fondazione Cassamarca accoglierà a Ca’ Spineda un gruppo di studenti di varie scuole superiori di Treviso e provincia che, insieme ai loro docenti, hanno scelto di svolgere qui una parte del loro percorso per il conseguimento di competenze trasversali (PCTO).



Gli studenti che sino ad oggi hanno programmato un’esperienza in Fondazione tra giugno e settembre sono 16. Provengono da Liceo G. Berto di Mogliano, Liceo A. Canova di Treviso, Istituto Mazzotti di Treviso, Liceo Marconi di Conegliano e Pio X International di Treviso.



Con loro sale complessivamente a 230 il numero di studenti accolti in questo triennio per complessive 7183 ore formative erogate.



Tra le attività che svolgeranno gli studenti vi è quella di accompagnare i visitatori alla scoperta di Ca’ Spineda, con visite guidate gratuite che saranno possibili la mattina, previa prenotazione fino a esaurimento posti disponibili, al numero 0422-513103 o alla mail fondazione@fondazionecassamarca.it.