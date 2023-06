Il cabaret arriva all'Abbazia di Sant’Eustachio

Quanto è difficile mettersi nei panni di qualcuno? Se a farlo sono Marco e Francesco la risata è assicurata. I due comici del trevigiano amano infilarsi i vestiti di altri, trasformandosi nei personaggi che interpretano e rendendoli credibili nella loro esilarante follia. L’Abbazia di Sant’Eustachio di Nervesa della Battaglia, in collaborazione con Giusti Wine, ospiterà Marco Cadorin e Francesco Sartoretto venerdì 30 giugno 2023 alle ore 21:00. Proporranno due ore di pura comicità, di show spassoso e di svago spensierato con il loro spettacolo in dialetto veneto. Sarà una rappresentazione teatrale imperdibile, circondata da luoghi suggestivi e inserita in un’atmosfera che contribuirà a renderla oltre che divertente, magica. Marco e Francesco uniscono, nei loro numeri, l’arte del far ridere e quella del fare del bene: i due, infatti, hanno sostenuto e sostengono molteplici onlus, avendo cura delle persone che sono in difficoltà. I due credono che ridere faccia bene alla salute, ma anche, e soprattutto, nell’aiutare il prossimo con azioni concrete. In palcoscenico anche Lorenzo, la parte musicale è affidata alle voci di Enrich e Roby, per uno spettacolo che va oltre la risata. Informazioni: 30 giugno 2023, ore 21:00, presso l’Abbazia di Sant’Eustachio (Via Collalto 1, Nervesa della Battaglia). Il costo dello spettacolo è di 10€ a persona. L’ingresso si trova ai piedi del colle e il percorso è pedonale. Per chi ha necessità particolari è possibile raggiungere la location in macchina previa comunicazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare: tel. (+39) 0422 720 198 oppure tel. (+39) 380 231 8882.