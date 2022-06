Caccia al tesoro al Museo della Battaglia

Il prossimo sabato 25 giugno, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto ospiterà una simpatica iniziativa dedicata ai più piccini. Si tratta di una «Caccia al Tesoro» che si svolgerà fra le sale e i corridoi dell’antico palazzo che ospita le memorie e i ricordi della Grande Guerra. L’iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di far conoscere il Museo ai più giovani facendo trascorrere loro qualche momento in allegria sotto la guida di personale esperto nel lavoro con i ragazzi. Una speciale caccia al tesoro per scoprire attraverso il gioco i protagonisti ed i fatti della nostra storia. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. È quindi richiesta la prenotazione telefonando allo 338 4741241 oppure scrivendo a museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com.