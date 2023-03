Sabato 8 aprile 2023 - Caccia al dettaglio in Villa Emo!

Un’occasione imperdibile per far vivere ai più piccoli un’esperienza incantata a Villa Emo.

Un percorso alla ricerca del magico tesoro racchiuso negli affreschi di Villa Emo, per festeggiare la Pasqua nel migliore dei modi!

QUANDO: Sabato 8 aprile 2023, doppio turno: ore 14:30 e ore 16:00

COSTI: € 5,00 per bambino. Attività per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Attività su prenotazione. L’ attività sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà ugualmente.





Tel.380 4614951 - eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org