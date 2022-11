Treviso Creativity Week - Caccia al tesoro creativa per le vie della città

La settimana tappa della Treviso Creativity WEEK si sviluppa in centro storico per una mattina in famiglia all'insegna della curiosità: domenica 13 novembre dalle ore 10.30 .



Sarà un'occasione per andare a riscoprire di persona quegli angoli e quelle storie di Treviso di cui ci eravamo dimenticati, di cui non eravamo a conoscenza o che semplicemente non notiamo pur sfiorandole ogni giorno in piedi o in bicicletta.

Sarà una caccia al tesoro non competitiva in famiglia e con gli amici a spasso per il centro, tra vicoli, piazze, mulini e fontane.



C?OSA

Due tipologie di percorso:

- Percorso “Pirati Baby” con 8 tappe, dedicato a famiglie e bambini (durata ca.1 ora)

- Percorso “Pirati impavidi” con 14 tappe (durata ca. 2 ore).

P?artecipazione libera.



Non ci sono limiti particolari ed i due percorsi sono aperti a tutti: mamme, papà , single, coppie, zii, cugini, ecc.



P?ARTENZA DA PIAZZA BORSA

Per dubbi, informazioni, varie ed eventuali

segreteria@trevisocreativityweek.it



Registrazione obbligatoria su eventbrite





L'evento si inserisce nel programma della Treviso Creativity WEEK 2021, un'iniziativa che può contare sul patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Comune di Treviso, Comune di Castelfranco, InnovationLab Treviso, Università Ca' Foscari di Venezia, IUSVE -Istituto Universitario Salesiano Venezia, Confcommercio Treviso, CNA Treviso e Fondazione Francesco Fabbri.