Caccia al Carnevale in Villa Emo

Vuoi giocare tra le sale con indovinelli, prove e rompicapo?

Questa è l'occasione giusta!



DOMENICA 27 FEBBRAIO ore 15:00



Mentre gli adulti saranno accompagnati in una visita guidata sulla storia e sugli affreschi di Villa Emo, per tutti i bambini e ragazzi sarà riservata una fantastica avventura con SORPRESA FINALE PER TUTTI!!

...Vi aspettiamo mascherati!



Attività per bambini da 6 a 12 anni, visita guidata per adulti accompagnatori



ATTENZIONE: per garantire le norme di sicurezza, i genitori accompagnatori che partecipano alla visita guidata sono pregati di portare le proprie cuffiette o in alternativa sarà possibile acquistarle presso la biglietteria al costo di €1,00 cad.



DOVE: VILLA EMO – VIA STAZIONE, 5 – 31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV)



QUANDO: Domenica 27 febbraio 2022 ore 15:00



COSTO: € 5,00 bambino, € 10,00 adulto comprende attività per bambini +visita per adulti

ciascun bambino in più € 2,00

ciascun adulto in più € 10,00

costo cuffiette € 1,00



INFO: Durata della visita 1 ora



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INVIANDO UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@VILLAEMO.TV.IT ENTRO DOMENICA 20/02/2022



L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.



