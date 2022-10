Caccia al tesoro in maschera per Halloween

Una caccia al tesoro in maschera aperta bambini e ragazzi e uno spettacolo di circo teatro. Sono questi gli eventi che animeranno la festa speciale di Halloween sabato 29 ottobre a San Biagio di Callalta, con inizio alle ore 14.30 presso Vero Bar Dolce&Salato, partner del Comune. La partecipazione all’iniziativa è gratuita (prenotazioni al 340.1703322) grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e di numerosi commercianti.

Si comincia con il trucca bimbi di Dami5 Entertainment alle ore 14.30 presso Vero Bar Dolce&salato. Alle 15.30 si parte per la caccia al tesoro in maschera per finire poi alle 17.00 nel giardino del polo culturale Skholè con un divertente spettacolo di circo teatro a cura della compagnia Mumi e Chispa: uno spettacolo aperto a tutti, grandi e piccini, tra danza, giocoleria, acrobatica, che ha come protagonisti due clown che s’incontrano e si scontrano sulla scena affrontando sfide, imprevisti, delusioni e amori con l’aiuto da parte del pubblico.