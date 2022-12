Caccia al tesoro di Silea

Siete a pronti a seguire le orme del pirata alla ricerca del tesoro?



E' in programma una caccia al tesoro pensata per far divertire grandi e piccini, gruppi di amici e famiglie, nonchè scoprire qualche notizia del territorio di Silea. Il pomeriggio proseguirà con convivialità e giochi, tra cui il torneo di scopa. Chiusura della manifestazione ore 19:00.

Per partecipare, dovrete creare una squadra dai 2 ai 5 giocatori. Potrete scegliere se partire alle 14 00 per il giro lungo (circa 10 km) o se invece partire alle 15 00 per il giro corto (4,5 km). Il punto di ritrovo vi verrà segnalato all'iscrizione , che dovrà avvenire entro il giorno 7 Dicembre (o 28/12 se verrà slittata al giorno 30) scrivendo a valorizzazione@conservarte.it . Il modulo ed il regolamento per partecipare lo potete trovare al sito www.conservarte.it.



L’attività è gratuita e a numero chiuso e su prenotazione. In caso di pioggia slitterà al giorno 30 Dicembre.

Organizzata dall'associazione Gioiosa et Amorosa.

L'evento fa parte di Natale al Passo con il contributo del comune di Silea e la collaborazione del Circolo pensionato al passo di Cendon.