Caccia al tesoro di Treviso

Guide di Marca propone una divertente Caccia al Tesoro per le vie e le piazze di Treviso, pensata per bambini dai 7 ai 12 anni.

Attraverso indovinelli e trabocchetti, i nostri piccoli esploratori saranno accompagnati dalle nostre guide turistiche Lara e Valentina alla scoperta di tante storie fino ad arrivare a trovare il prezioso Tesoro di Treviso.





Durata: 1,5 ore circa

Luogo d’incontro: Porta San Tomaso (esterno mura) ore 9.30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 8,00 bambini; 2 fratelli/sorelle partecipanti € 14

Pagamento in loco su rilascio di ricevuta.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a valentinacrespan@virgilio.it oppure un messaggio al 347 9250499

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 di sabato 9/10.





In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

