Avvicinare i bambini all'arte: la caccia al tesoro a Villa di Maser

Siamo fermamente convinti che l'arte debba essere accessibile a tutte le età e soprattutto ai giovani, ai bambini.

Per questo motivo alla Villa di Maser, promuoviamo un approccio gioioso e coinvolgente all'esplorazione artistica dei nostri visitatori più giovani, un approccio che li avvicini all’arte in modo interattivo, completando l’esperienza della visita.

Con la nostra Caccia al Tesoro, i bambini dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie possono scoprire i dettagli e gli angoli nascosti dei nostri spazi, avvicinandosi alla bellezza dell'arte in una modalità divertente e stimolante.

Un premio finale è garantito per rendere ancora più memorabile questa avventura.

Preparatevi a esplorare segreti nascosti e a creare ricordi indimenticabili alla Villa di Maser!



- Segnaliamo che alcuni percorsi sono accessibili solo quando la collezione di carrozze è aperta, pertanto vi invitiamo a contattarci per una verifica.

- Durata dell'attività: da 1 a 2 ore

- Per vivere appieno questa esperienza, consigliamo di arrivare entro le ore 16.00.

- Supplemento: € 5,00 a bambino sul biglietto d’ingresso



0423 923004.