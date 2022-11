Caffè filosofico: il prisma complesso di Pasolini

Martedì 15 novembre alle ore 20:45, presso "il Kantiere- comunity hub", in via Roma 57 ad Oderzo (TV), il prof Marco Tuono parlerà di Pier Paolo Pasolini.

Pasolini è un prisma complesso; molte sono le sue facce e molti sono gli spunti che la sua figura consegna al nostro presente. Non tutti praticabili, ma acuti e personalissimi.



Per info e pre-adesioni : info@kantieremisto.org - 346 623 5162