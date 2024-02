Calendario eventi 40° anniversario fondazione associazione Fiorot

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO I TUMORI RENZO E PIA FIOROT CELEBRA QUEST’ANNO IL 40° ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE L’Associazione “Lotta contro i tumori” Renzo e Pia Fiorot raggiunge quest’anno un importantissimo traguardo, i 40 anni della sua fondazione, traguardo che verrà celebrato attraverso un ricco programma di iniziative sul territorio. I festeggiamenti si apriranno sabato 24 febbraio: alle 20.30 nella Chiesa Arcipretale di San Fior di Sopra si terrà il concerto di cori “Sulla strada da te tracciata”, in ricordo del fondatore Silvano Fiorot, a un anno dalla sua scomparsa. Si esibiranno il Coro Santa Cecilia, diretto da Marco De Zotti, il Coro Pradevai, diretto da Vanni Mazzer, e il Coro delle Cicale, diretto da Giuseppina Casarin. Ci sarà inoltre la partecipazione di Ezio Piai alla chitarra classica. Il secondo appuntamento in calendario avrà luogo sabato 2 marzo alle 16.00 presso la Sala Polifunzionale del Municipio di San Fior, che ospiterà il convegno “Dalla prevenzione alla cura dei malati di tumore: 40 anni di attività dell’Associazione Fiorot”. Relatori dell’evento saranno il Dr. Paolo Burelli, già direttore del centro di chirurgia senologica della Breast Unit dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, il Dr. Lorenzo Buttazzi, direttore dell'Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale di Conegliano, il Dr. Riccardo Carlon dell’equipe di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Conegliano e già direttore dell'Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto. Modererà la Dr.ssa Vittorina Zagonel, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica 1 e del Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Il terzo appuntamento sarà con lo spettacolo teatrale “Neve. Abbi cura del tuo dolore. Sennò si trasmette” di e con Giovanni Betto. All’evento, che si terrà presso l’Auditorium Dina Orsi di Conegliano il 17.03.2024 alle ore 17.00, seguirà un incontro pubblico di approfondimento con la partecipazione di Giovanni Betto, autore e attore dello spettacolo, del Prof. Nicola Giacopini, direttore dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e della Dott.ssa Eleonora Cason, docente di psicologia clinica e dinamica e psiconcologa. Modererà la Dott.ssa Stefania Carpenzano, psicologa e psicoterapeuta e volontaria dell’Associazione Lotta contro i tumori “Renzo e Pia Fiorot”. A questi primi tre eventi ne seguiranno altri, di cui alleghiamo locandina, e di cui vi produrremo di volta in volta relativi comunicati. L’Associazione – la nostra storia L’Associazione, la prima ad essere costituita nel territorio della Sinistra Piave nel campo della prevenzione e dell’assistenza oncologica, è stata fondata nel 1984 da Silvano Fiorot, a seguito della morte del figlio Renzo avvenuta nel 1982. Silvano, insieme alla moglie Pia e ad un gruppo di amici e medici, ha dato inizio a quella che è poi divenuta ed è un’Associazione di riferimento nel territorio. L’iniziale gruppo che ha gettato le basi, è divenuto un numeroso gruppo di medici e soci fondatori e negli anni si sono aggiunti altri soci e soprattutto volontari. L’Associazione portava inizialmente il nome di Renzo Fiorot e successivamente è stato unito anche il nome di Pia, dopo la sua morte avvenuta nel 1986. L’Associazione – cosa facciamo L’Associazione opera attivamente sul territorio con lo scopo di divulgare e attuare la prevenzione, di assistere il malato oncologico e sostenere la sua famiglia, e creare situazioni di formazione e cultura nel campo oncologico. Nello specifico svolge attività di: • Consultorio di prevenzione oncologica con visite specialistiche; • Consultorio psicologico a sostegno del paziente oncologico e dei familiari; • Elaborazione del lutto con gruppi di auto mutuo aiuto e colloqui psicologici individuali; • Accompagnamento pazienti per terapie o visite; • Assistenza domiciliare e in hospice per pazienti oncologici; • Riabilitazione, linfodrenaggio, yoga e rieducazione funzionale in acqua per donne operate al seno; • Fornitura temporanea di ausili sanitari. L’Associazione – i numeri del 2023 • 700 visite di prevenzione; • 240 colloqui per pazienti oncologici e persone in lutto con un’equipe di 6 psicologhe e psicoterapeute; • 1 gruppo di Auto Mutuo Aiuto stabile; • 90 persone accompagnate alle visite; • 20 assistenze domiciliari e in hospice; • 35 donne prese in carico per un totale di 100 ore di linfodrenaggio e riabilitazione; • 50 donne iscritte ai corsi di yoga; • 165 ausili sanitari attualmente in uso. ….La solidarietà è reale quando il “sentire di uno diventa il sentire di tutti ed il diritto di uno diventa il diritto di tutti” ********* Per ulteriori informazioni, approfondimenti, interviste, contattateci al numero 0438/402696 o via mail a info@fiorotlottacontroitumori.it, saremo a Vostra disposizione. Associazione Lotta contro i tumori “Renzo e Pia Fiorot” Odv Via Isidoro Mel, 13 31020 San Fior TV