Calici di stelle 2020

Calici di Stelle torna a Valdobbiadene nella cornice del parco di Villa dei Cedri. L'evento è organizzato dal Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e rientra nella rassegna promossa su scala nazionale dall’Associazione nazionale Città del vino e dal Movimento Turismo del Vino. Durante la serata sarà presentata l’annuale bottiglia della Confraternita di Valdobbiadene, che si potrà degustare presso l’enoteca allestita all’interno della Villa, gestita da esperti sommeliers. All’esterno sarà possibile cenare scegliendo tra la formula del Picnic o la prenotazione di un tavolo; in entrambi i casi verrà consegnato un box contenente il menù preparato da ristoratori e pasticceri locali.



Ad accompagnare l’evento sarà il concerto del gruppo “The Good Fellas” che fa parte della rassegna ValdobbiadeneJazz. Per iscriversi a Calici di Stelle è necessario scaricare la scheda di partecipazione a www.valdobbiadene.com, sezione eventi, ed inviarla, debitamente compilata, via e-mail a info@valdobbiadene.com. All’interno di essa si troveranno anche i dettagli per il pagamento tramite bonifico bancario, il quale dovrà essere allegato alla mail assieme alla scheda.



La quota di partecipazione è di € 30,00 a persona per il tavolo e € 25,00 a persona per il Picnic. Ricordiamo inoltre che la differenza di costo riguarda esclusivamente la location scelta per degustare la cena ma il menu sarà lo stesso. Massimo 50 posti a sedere ai tavoli – Massimo 100 posti Picnic con coperta



Ad ogni partecipante verrà consegnato un calice nell’apposita sacca e al termine della serata ad ogni ospite verrà consegnata “La bottiglia del buon ricordo” di Valdobbiadene Superiore DOCG, offerta dalle aziende vinicole di Valdobbiadene aderenti all’iniziativa. Nel sito potrà essere visualizzato anche il regolamento della serata, del quale, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, si attesta la lettura e l’accettazione.