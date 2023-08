Calici di Stelle 2023 - Musica live nel Parco e stelle tra i filari bio

Una nuova formula di Calici di Stelle Valdobbiadene ci attende nel 2023. Qui sotto potete trovare l'esperienza proposta dal Parco della Filandetta Art & Wine Farm: le migliori Bollicine Bortolomiol in aperitivo al Parco della Filandetta Art & Wine Farm accompagnate da Musica Live con brani dal Jazz al Pop eseguiti da "Enrico Dalla Cort TRIO".



Nel corso della serata il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg firmato Bortolomiol sarà abbinato ad una selezione di sfiziosi assaggi.



Le opere d'arte saranno illuminate da lanterne e candele ed in occasione di questa serata magica ci sarà la possibilità di stendersi tra i filari del Vigneto Biologico in notturna a..."riveder le stelle"!



Costo: € 25,00 (2 calici con 3 piccoli abbinamenti gastronomici)

I teli per stendersi ad ammirare le stelle saranno forniti in loco



La manifestazione, si terrà giovedì 10 agosto, iI costo di iscrizione all'evento è di € 5 e prevede la consegna del calice, della borsetta porta calice e di n. 3 degustazioni, da effettuare in tre aziende diverse.



Ogni azienda proporrà poi un'esperienza differente, che sarà da pagare direttamente il giorno dell'evento, presso la loro sede. Ci saranno anche iniziative culturali che verranno rese disponibili la sera dell'evento.