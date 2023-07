Calici di Stelle 2023 - 3^ Edizione

Farà il suo debutto – finalmente! – in pieno centro a Montebelluna la manifestazione Calici di Stelle, evento che vede protagonista il mondo dell’enogastronomia, nato da un format della Città del Vino che il comune di Montebelluna ha deciso di adottare nel 2021 in piena pandemia.

Lasciata alle spalle la pandemia, dopo le prime due edizioni nel parco del MeVe a Villa Correr Pisani a Biadene, per la terza edizione Calici di Stelle sarà ospitato il prossimo giovedì 3 agosto invece nella piazza principale della Città, piazza Dall’Armi.

Partner della manifestazione sono l’Associazione Strada del Vino del Montello e Colli Asolani, di cui socio è il Comune di Montebelluna e la Pro Loco che assieme al Comune metteranno a punto l’evento pensato per degustare i vini di alcune delle migliori cantine del territorio abbinati a prodotti e piatti tipici, il tutto allietato da intrattenimento musicale.

Protagoniste dell’edizione 2023 saranno undici cantine, tre ristoratori e tre piccole aziende.

Interviene il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin: “Questa manifestazione ha un duplice valore. Da un lato, l’evento punta a far conoscere e a valorizzare i prodotti del territorio e a portare visitatori che giungono da altri luoghi. Sempre più il turismo lento - quello per cui il nostro territorio è vocato - cerca realtà produttive negli ambiti enogastronomici di eccellenza e dato che il comprensorio asolano e montelliano possiede queste caratteristiche, poter far conoscere e valorizzare questi tesori diviene un momento importante per tutta il territorio.

Dall’altro lato questo evento ben si coniuga con una delle nostre prerogative: far vivere la città, dare la possibilità soprattutto in questi mesi estivi alle persone di passeggiare e partecipare ad eventi che vengono dislocati in diverse piazze delle Città. Calici di Stelle, quest’anno ospite nel centro cittadino, è un’opportunità per far conoscere il mondo dell’enogastronomia locale di eccellenza e allo stesso tempo di far vivere il centro per chi rimane in città e valorizzare realtà commerciali che lo popolano. Montebelluna, Città emporio, è questo: un centro commerciale a cielo aperto, dove l’agorà dato dalle sue numerose piazze permette eventi pensati per valorizzare i propri spazi e le proprie peculiarità”.

Aggiunge l’assessore al turismo, Debora Varaschin: “Calici di Stelle è un evento che abbiamo voluto fortemente perché si sposa perfettamente con quanto in ambito turistico stiamo portando avanti attraverso un progetto che vede la valorizzazione non solo delle bellezze naturali, ma che coinvolga anche le realtà produttive, commerciali e associative del territorio.

Una carta di identità che questo evento esprime molto bene, dove protagonisti sono le cantine che, abbinate a ristoranti e piccoli produttori locali alimentari, andranno a far conoscere sapori e profumi, promuovendo così oltre che la propria realtà un intero territorio. Un ringraziamento doveroso va a chi ha creduto in questo evento anche negli anni passati, non proprio facili per gli eventi, così come a chi quest’anno ha colto la sfida insieme alla nostra amministrazione e si è messo in gioco. Il 3 agosto Montebelluna brillerà di tante stelle con un evento che mi auguro si consoliderà nel tempo, portando in città sempre un maggior numero di persone”.

Interviene il Presidente della “Strada del Vino Asolo e Montello”, Simone Rech: “Questa manifestazione Calici di Stelle che nasce dall’associazione nazionale Città del vino punta a valorizzare i vini tipici del territorio tra Piave e Brenta degustandoli in abbinamento alle eccellenze gastronomiche delle nostre colline.

Quest’anno portiamo perla prima volta nella bella piazza di Montebelluna 11 cantine che potranno far assaggiare l’Asolo prosecco ed i vini del Montello abbinati ad alle tipicità gastronomiche interpretate dai ristoranti nostri associati. Senza dimenticare agriturismi ed i piccoli produttori locali: un evento che potrà valorizzare il centro della città di Montebelluna inserendosi tra gli appuntamenti sotto le stelle della nostra provincia”.

I coupon che hanno il costo di 20 euro sono in prevendita online oppure presso gli uffici MeVe di Montebelluna (Via Aglaia Anassillide 5 - Biadene di Montebelluna | dal martedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 19:00).

E’ possibile ritirare il kit con calice, tracollina e blocchetto ticket per le degustazioni direttamente in loco la sera stessa, in biglietteria, dalle 19:00.

L’appuntamento è dalle ore 19.00 alle ore 24.00 in Corso Mazzini (zona pedonalizzata di Montebelluna) giovedì 3 agosto.

INFO: Tel. 0423.617423 - cultura@bibliotecamontebelluna.it