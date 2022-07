Calici di stelle 2022, doppio appuntamento a Villa Correr Pisani

Seconda edizione per "Calici di Stelle" a Montebelluna: nella splendida cornice del parco di Villa Correr Pisani sabato 30 e domenica 31 luglio, dalle ore 19 si terrà la manifestazione promossa dal Comune insieme alla Pro Loco: Un’occasione per immergersi in piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio, la cultura, l’arte e, allo stesso tempo, degustare i vini di alcune delle migliori cantine del Montello e dei Colli Asolani. L’edizione di quest’anno vede la collaborazione si Strada del Vino Montello e Colli Asolani, Consorzio Vini Montello, Consorzio Asolo Prosecco ed il Consorzio del Bosco Montello.

I commenti

Il sindaco Adalberto Bordin presenta l'evento con queste parole: «La valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e delle realtà produttive e commerciali passa anche attraverso eventi originali come questi. Anno dopo anno Montebelluna si riscopre Città ricca di attrattiva anche per il suo paesaggio e per le sue tipicità e Calici di stelle ne è la chiara dimostrazione».

L'assessore al turismo, Debora Varaschin, aggiunge: «Calici di Stelle è un format molto conosciuto che attrae molte persone. Prodotti locali che vengono proposti al visitatore per una degustazione, vino, buon cibo ed animazione tutto all’insegna della valorizzazione e scoperta del nostro territorio. Il format che Montebelluna ha deciso di portare anche in questa edizione, semplice e a contatto con la natura, vede protagonista oltre al vino e ai prodotti tipici nella splendida Villa Correr Pisani ed il suo parco. Qui, nella porta di accesso per il Montello, molte le attività proposte in queste due giornate, una carrellata di iniziativa alla scoperta di sapori, cultura e stelle. Un ringraziamento va agli enti patrocinatori e a tutti coloro hanno creduto alla manifestazione aderendo. La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso la conoscenza dello stesso e delle sue peculiarità, questo vuole essere Calici di Stelle, un momento di festa, di aggregazione, di valorizzazione di un patrimonio enogastronomico e culturale».

L'evento

Entrambe le serate, dalle 19 alle 21 consentiranno una visita guidata a lume di candela agli affreschi di Villa Correr Pisani a cura del Memoriale Veneto della Grande Guerra (attività al costo speciale di €3 a persona e su prenotazione. Si prega di inviare una mail a info@memorialegrandeguerra.it). I partecipanti potranno acquistare dei coupon in base al quale fruire delle degustazioni.

Il programma

Ore 19-22: Animazione per bambini a cura di Fate in Festa con accesso libero.

Ore 21-23: Allietamento con musica dal vivo (sabato Salis Roberto; domenica Psychoosteria).

Consigliato portare un plaid per vivere l’atmosfera magica del parco di Villa Correr Pisani e godersi un picnic all’aperto.

Per info: 0423 617423 | cultura@bibliotecamontebelluna.it