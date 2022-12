Calici Misteriosi - Degustazione alla cieca con analisi sensoriale guidata



Hai mai provato a chiudere gli occhi prima di assaggiare un vino? Questa è l’occasione giusta per vivere questa esperienza! Quando annulliamo la vista, lasciamo liberi gli altri sensi, e possiamo scoprire tutti i segreti che un calice di vino è in grado di celare.

Lasciati guidare dalla nostra voce alla scoperta di 4 vini da confrontare e conoscere in tutte le loro caratteristiche più nascoste.



? Per chi riuscirà a indovinare tutti i prodotti in degustazione ci sarà una bottiglia del nostro 1000 Perle in OMAGGIO!



? PRENOTA SUBITO, I POSTI SONO LIMITATI ?

1° Turno 10:30

2° Turno 15:30

? +39 331 117 8685

? prenotazioni@moretvini.it

Durata: un’ora e mezza circa

Costo a persona: €25

---



Un’attività perfetta per riempire un pomeriggio invernale, da svolgere in coppia o per sfidare i vostri amici a chi si avvicina di più a riconoscere tutti i vini in degustazione che vi verrano svelati - ovviamente! - solo a esperienza completata. Ti aspettiamo giovedì 8 dicembre per presentarti questa esperienza unica.