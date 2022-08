Calici di Stelle - Asolo 2022

C’è modo e modo per vivere le suggestioni della Notte di San Lorenzo. Ad Asolo la notte delle stelle cadenti sarà abbinata ai piaceri del palato nella magica atmosfera del centro storico. Mercoledì 10 agosto è infatti in programma l’edizione 2022 di Calici di Stelle, evento ideato da Città del Vino e organizzato dal Comune di Asolo e dalla Pro Loco di Asolo, col patrocinio del Consorzio Vini Asolo Montello. Un’occasione speciale per degustare l’Asolo Prosecco Superiore Docg e gli altri ottimi vini del territorio, abbinati ad assaggi di piatti proposti dai ristoranti dell’Asolano.

La serata avrà inizio alle 20.30 per concludersi alle 24. L’accesso all’evento prevede l’acquisto di un biglietto unico di 25€ che include un solo calice di vetro in omaggio, una tracolla porta-calice e il carnet con la mappa delle degustazioni delle 24 cantine partecipanti e dei 14 ristoratori o produttori locali. 400 biglietti sono stati messi in prevendita online (25€ + diritto di prevendita) dallo scorso 1° agosto. Mercoledì 10 agosto sarà attuata anche la vendita diretta dei biglietti alle casse, con apertura delle stesse presso la Fontanella Zen e il Municipio alle ore 20. I biglietti non sono in alcun modo rimborsabili e il ricavato andrà in beneficenza. Nell’occasione sarà effettuata la chiusura totale del traffico in centro storico, anche per i residenti e per i possessori di qualsiasi permesso, dalle ore 18 alle ore 02. Disposta anche la chiusura e transennamento di via Foresto Nuovo, via Foresto Vecchio e via Sottocastello dalle ore 20 alle ore 23.

I partecipanti potranno parcheggiare all’autorimessa Cipressina o al parcheggio Forestuzzo (ex ospedale). Sarà inoltre a disposizione il servizio di bus navetta dal parcheggio di Ca’ Vescovo (SCARPA) fino alle ore 01. L'evento non è rinviabile e si svolgerà con qualsiasi tempo. Solo in caso di forte pioggia le casse non apriranno e l'evento sarà annullato. Anche in questo caso i biglietti acquistati non saranno rimborsabili. Per ulteriori informazioni: IAT-Ufficio turistico Asolo e Pedemontana tel. 0423/529046 -iat@comune.asolo.tv.it

“Dal nostro punto di vista come organizzatori - dichiara Beatrice Bonsembiante, Presidente della Pro Loco di Asolo - riscontriamo l’entusiasmo di tutti quanti i protagonisti della manifestazione: volontari, cantine, produttori, ristoratori, associazioni di categoria. Vediamo questa serata come un elemento ben augurale perché rispecchia la coesione di una comunità intera che si dedica alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.” “Dopo due anni - commenta il Sindaco Mauro Migliorini - ritorna in centro storico una delle manifestazioni più belle, che serve per far meglio focalizzare l’attenzione sui veri protagonisti della serata che sono i nostri prodotti enogastronomici, le loro aziende e le varie attività commerciali. Si tratta di un incentivo in più per visitare la nostra città e il nostro territorio.”