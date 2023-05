Jazz& - Camille Bertault in "Bonjour Mon Amour"

Ultimo appuntamento per Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary music organizzata da Veneto Jazz. Venerdì 12 maggio, alle ore 20.45, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, è la volta di Camille Bertault con “Bonjour Mon Amour”.



Dopo aver raggiunto improvvisa notorietà grazie a una geniale versione di Giant Steps di John Coltrane divenuta virale nei social, Camille Bertault si è affermata come una delle musiciste più originali ed eclettiche del momento. Bertault crea un suo personalissimo stile in cui mescola generi e influenze diverse (musica classica, jazz, pop, rock, brasiliana e improvvisata), usando ritmi e note frizzanti, ma soprattutto parole scelte accuratamente che si riflettono in sequenze eclettiche e scanzonate.



Con Camille, in trio, ci saranno Fady Farah al pianoforte e Julien Alour alla tromba.



Jazz& a Castelfranco Veneto è organizzato da Veneto Jazz con il sostegno di Città di Castelfranco Veneto - Assessorato alla Cultura Biblioteca Teatro Museo e in collaborazione con Regione del Veneto e Ministero della Cultura.



Biglietti:

Intero 20 € + diritto di prevendita

Ridotto 15 € + diritto di prevendita



Ridotto: studenti under 26 - over 65 - abbonati Teatro – studenti Conservatorio

Prevendite:

circuito Ticketone (on line e punti vendita)

Prevendita locale: De Santi - Castelfranco Veneto (Piazza Marconi 1 - t.0423.492743)

Biglietteria del Teatro a partire dalle ore 16.00 del giorno dello spettacolo



Informazioni:



www.venetojazz.com