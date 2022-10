"Camminando camminando": Angelo Branduardi ospite del Teatro Comunale

Dopo il grande successo editor iale della autobiografia “ Confessioni di un malandrino” pubblicata da La Nave di Teseo e ancora in vetta alle classifiche Amazon nelle sezioni “musica” e “biografie”, Angelo Branduardi torna a suonare dal vivo. E ritorna con una formul a particolare, in duo con Fabi o Valdemarin. Sarà al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, il 10 novembre (ore 20.45) per la rassegna Dal Vivo, promossa da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

L’esperienza di un duo Angelo l’aveva sperimentata anni fa c on l’amico, anche suo chitarrista e produttore per t anti anni Maurizio Fabrizio, a lmeno fino al 2018. L’idea del duo viene quindi ri presa e ampliata dal momento c he con Maurizio il concerto era essenzialmente basato sul duo chitarristico. Con Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e poli strumentista con tendenza alle divagazioni pop e jazz gia? co llaboratore di Vanoni, Mannoia , Lavezzi e ancora firma di musiche da scena per Arturo Br achetti e Vanni de Luca, il co ncerto sara? sicuramente piu? complesso. Non solo il violino e le chitarre di Angelo, ma a nche il pianoforte, l’organo, le tastiere, la tromba di Fabio.

Il concerto sara? comunque acustico, alla ricerca delle emozioni piu? profonde e delle immediate comunicazioni tra mu sicisti e pubblico. Insieme eseguiranno brani famo si e meno conosciuti, anche tr atti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con al quale Angelo ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dime nticare “i classici” (come dic e Angelo agli spettatori quand o e? in concerto “Niente vi sara? risparmiato”). Le sue canzoni, capaci di fondere mirabilmente musica e poesia, affondano a piene mani nella spiritualità, elemento fondamentale che per Branduardi rappresenta “il tentativo di guardare al di là della porta chiusa, di scorgere ciò che non c’è ma che si vorrebbe che ci fosse”.

Il “violinista che per combinazione ha scritto anche parole e musica”, come ama definirsi lui stesso, torna dunque sulle scene mettendo in scaletta i brani più amati del suo repertorio, da “Si può fare” a “Confessioni di un malandrino”, da “La pulce d’acqua” all’immortale “Alla Fiera dell’Est”. Tutti grandi successi che hanno arricchito gli ultimi 40 anni di musica italiana.

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro Stabile del Veneto.

Biglietti Angelo Branduardi – Teatro Mario Del Monaco di Treviso

Platea 38 € + diritto di prevendita

Palchi I, II, III ordine centrali 38 € + diritto di prevendita

Palchi I, II, III ordine laterali 32 € + diritto di prevendita

Palchi IV ordine 32 € + diritto di prevendita

Loggione 28 € + diritto di prevendita

Loggione scarsa visibilità 12€ + diritto di prevendita

Prevendite:

www.ticketone.it

www.teatrostabileveneto.it

Biglietterie Teatro Stabile:

dal martedì al venerdì

orario 10.00-13.00 /15.00-18.30

sabato orario 10.30-13.00/15.00-18.00

domenica e lunedì chiuso

Treviso:

+39 0422 1520989

biglietteria.teatrodelmonaco@ teatrostabileveneto.it

Informazioni:

Veneto Jazz - jazz@venetojazz.com - mob. (+39) 366.2700299 – www.venetojazz.com