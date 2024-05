Camminata Amica - 1^ edizione

“Vogliamo essere in tanti per sottolineare la sostenibilità dei nostri territori e la cura incessante dei nostri agricoltori che vivono e lavorano rispettando l’ambiente”. Così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso lancia l’invito per la prima edizione della Camminata Amica lungo il Cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene che sono un ineguagliabile patrimonio dell’umanità. L’appuntamento è per il 1 giugno ed ad organizzarlo è Coldiretti Treviso con il patrocinio del Comune di Vidor, dell’Associazione delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e dell’Abbazia di Santa Bona. La camminata di Coldiretti Treviso prende il nome da Campagna Amica, il progetto dedicato alla multifunzionalità delle aziende agricole che praticano la vendita diretta nei loro domicili, nei quindici mercati settimanali nella Marca ed in quello coperto a Treviso. I partecipanti potranno iscriversi dai social network di Coldiretti Treviso dove è promosso il link oppure possono chiamare il numero 0422954111 o scrivere a treviso@coldiretti.it. L’iscrizione è gratuita ed i partecipanti riceveranno la classica t shirt di Coldiretti. Il percorso si immerge nello splendido paesaggio delle colline del Prosecco e si snoderà per cinque km con partenza dal Castello di Vidor fino alla Chiesetta dell’Abbazia di Santa Bona che per l’occasione sarà possibile visitare. Si consiglia un equipaggiamento ginnico.

“Coldiretti Treviso con questa iniziativa intende dare vigore al proprio patto con i consumatori che amano e apprezzano i nostri prodotti agricoli – conclude Polegato – E’ certo che agricoltori e consumatori coltivano gli stessi interessi di poter vivere un ambiente sano e il più possibile incontaminato. Questo è il nostro impegno”.

Il programma

8.00 - Ritrovo Partecipanti Presso la Salita del Castello di Vidor

8.45 - Partenza Camminata Amica

10.30 - Arrivo a Vidor e Trasferimento presso l’Abbazia Benedettina di Santa Bona

11.00 - Saluti delle Autorità

11.30 - Grande Brindisi

12.00 - Conclusione Camminata Amica sarà Possibile visitare la Chiesetta dell’Abbazia

Benedettina di Santa Bona.



Per scoprire il regolamento e iscriversi, visitate il sito

https://www.eventbrite.it/e/908157051187?aff=oddtdtcreator

Regolamento Camminata

Manifestazione Sportiva Senza Scopo di Lucro ai Sensi dell’art. 123 del Regolamento T.U.L.P.S.

“Camminata Amica” ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini al valore inestimabile del territorio collinare della Marca Trevigiana che vede condividere ambiente naturale e coltivazioni rurali, viene organizzata dalla Federazione provinciale Coldiretti di Treviso.

Camminata Amica, attività ludico motoria si svolge a passo libero ed è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi età, dotati di autonomia motoria e buon equilibrio;

In caso di brutto tempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.

?????? ?? ??????: sabato 1 giugno 2024 a Vidor. Ritrovo partecipanti alle ore 08.00 presso il Castello di Vidor, ove parte il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene;

????????: lungo i primi Km del tracciato del Cammino delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene dal Castello di Vidor, verso il Col Carpenon, Col Polenta lungo tracciato sterrato, tratti di strada campestre, passaggi lungo i filari dei vigneti e strade asfaltate;

??????????: Non sono previste quote di iscrizione, possono partecipare alla Camminata Amica tutti coloro che indosseranno la maglietta gialla fornita dall’organizzazione;

???????????? ??????????? ????? ??????????????: Indossando la maglietta gialla fornita dall’Organizzazione il partecipante dichiara a tutti gli effetti di aver letto e compreso il presente regolamento e garantisce la propria idoneità fisica. La partecipazione di persone minorenni è autorizzata solo se gli stessi sono accompagnati da familiare maggiorenne che ne garantisce l’idoneità e se ne assume la responsabilità lungo il percorso;

???????????????: Ogni partecipante è tenuto a rispettare le segnalazioni posizionate lungo il percorso collinare predisposte dall’Organizzazione. I partecipanti non possono abbandonare il percorso e dovranno attenersi alle indicazioni che saranno fornite dal personale di supporto alla Camminata, nonché rispettare il Codice della Strada lungo i tratti di percorso che si svolge nelle strade pubbliche ove è presente traffico di vetture;

I partecipanti, viste le caratteristiche del percorso, sono tenuti ad indossare calzature da escursione con suola lavorata ed abbigliamento idoneo a percorsi sterrati con presenza di pendenze ed alcuni tratti scoscesi;

L’Organizzazione, pur adoperandosi per la miglior riuscita dell’evento e fornendo tutta l’assistenza possibile lungo il percorso, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e cose, subiti o causati in concomitanza con la manifestazione stessa;

Camminata Amica sarà condotta con la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica GAE, servizio scopa a chiusura evento ed assistenza sanitaria con ambulanza dedicata;

???????? ????’????????: Visto il carattere e finalità della manifestazione i partecipanti sono invitati a non disperdere rifiuti lungo il percorso, mantenendo il decoro e l’attenzione per l’ambiente ed in particolare a rispettare le coltivazioni presenti nei fondi rustici privati;

?????????????? ??? ????????: Il partecipante che indossa la maglietta gialla fornita dall’Organizzazione concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi altra ripresa relativa alla partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione;

??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ?? ????? ???? ? ?????: Camminata Amica terminerà alle ore 10.30 con il rientro a Vidor e ritrovo dei partecipanti alle ore 11.00 presso l’Abbazia di Santa Bona ove si svolgerà la parte istituzionale ed il brindisi conclusivo offerto dalla Federazione provinciale Coldiretti di Treviso.