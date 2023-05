21ª Camminata del Draghetto

Camminare, giocare, scoprire

2 - 3 giugno 2023

Nata nel 2003, la Camminata del Draghetto è una bellissima passeggiata in mezzo alla campagna ed alla natura. La Manifestazione si svolge nelle locali e caratteristiche strade e “stradoni” di campagna con visite a vecchie case rurali, fattorie tipiche e paesaggi naturali, con animazioni ed intrattenimenti per i bambini e non solo.



La manifestazione ha via via ottenuto negli anni un sempre più vasto successo di partecipazione soprattutto di bambini della prima infanzia, ma non solo. Infatti è divenuta occasione di incontro anche per genitori, nonni, parenti, amici e famiglie per trascorrere una giornata tranquilla tra i paesaggi della campagna veneta, cogliere l’occasione di mostrare ai propri bambini realtà di tradizioni contadine, animali da stalla e animali da cortile, scoprire realtà locali di risorgive e fontane di acqua potabile, divertirsi e divertire i propri bambini con giochi e intrattenimenti dal sapore antico.



Il percorso, che varia di anno in anno, è di circa 4 km percorribili tranquillamente a piedi da tutti: bambini (passeggini compresi), genitori e anziani. Durante la camminata ci saranno attività ricreative e punti di ristoro.



Puoi iscriverti on line al seguente link ->https://online.gruppiunitipero.org/

oppure nei pressi della Chiesa parrocchiale di Pero

- SABATO 27 MAGGIO dalle 15.30 alle 18.30 e GIOVEDì 1 GIUGNO dalle 17.00 alle 19.00.

- il 2 GIUGNO dalle 8.00 alle 10.30 (non oltre).





cell. 392 6603677