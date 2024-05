22ª Camminata del Draghetto

La Camminata del Draghetto è una passeggiata all'aria aperta, dedicata a famiglie e chiunque voglia trascorrere una piacevole giornata, accompagnato da numerose tappe per ristoro ed intrattenimento. Sempre in compagnia della nostra mascotte: il magnifico DRAGHETTO!



La festa inizia SABATO 1 GIUGNO 2024 alle ore 15.00 con:

"Due passi a cavallo", spettacolo equestre e giro in carrozza per bambini

e dalle 15.00 alle 18.00 "Giochi tradizionali in formato gigante", un momento animato per grandi e piccini.



E a seguire DOMENICA 2 GIUGNO 2024 la Camminata del Draghetto con:



Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 10.30



ISCRIZIONI vicino alla Chiesa di Pero:

- venerdì 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

- sabato 1 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

- domenica 2 giugno dalle ore 8.00 alle ore 10.30 (non oltre);

- on line dal 22 maggio a questo link https://online.gruppiunitipero.org/



All'arrivo possibilità di usufruire del nostro stand con gustose specialità gastronomiche. Si consiglia la prenotazione del pranzo alle casse entro le ore 10.00.

Durante il percorso ci saranno attività ricreative, animazioni per bambini, visita a fattorie locali ed incontro con animali tipici della nostra campagna.

A tutti i bambini verrà consegnato un simpatico gadget.

Le attività di animazione, il servizio assistenza ed i ristori sono garantiti fino ad esaurimento scorte, non oltre le ore 13.00.

Viene richiesto il massimo rispetto dell'ambiente e delle proprietà.



AMPI PARCHEGGI disponibili con servizio bus navetta gratuito. Consulta la mappa sul sito.



In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà domenica 9 giugno.



ore 16.30 Chiusura della manifestazione.



Volantino 2024: https://www.gruppiunitipero.org/wp-content/uploads/2024/04/CAMMINATA-2024_A5_BozzaV5.pdf