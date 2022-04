I mille colori del giardino dei fiori eduli e camminata dell'ecobenessere

Un’esperienza unica tra i mille colori e profumi della natura.



Inizieremo con la camminata dell’ecobenessere nel verde di un bosco dal grande valore naturalistico in quanto rappresenta uno dei rari resti delle selve che un tempo ricoprivano l’intera pianura Padana.



Successivamente ci immergeremo in un mondo magico, fatto dalle colorate corolle di oltre 150 specie di erbe aromatiche e fiori eduli coltivati in una singolare azienda agricola.

Scopriremo la biodiversità del giardino, impareremo a conoscere le principali proprietà officinali e soprattutto gli interessanti usi alimentari dei fiori e i migliori abbinamenti con i vari prodotti stagionali.



Un’occasione per esplorare un’area di grande pregio naturalistico e conoscere tutti i segreti delle erbe aromatiche e dei fiori eduli.



RITROVO: Mansuè (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 25 per gli adulti, € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 5 km

DIFFICOLTÀ: facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su. Verrà percorso un breve tratto in auto per raggiungere l’azienda agricola.

DISLIVELLO: nullo.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3uX4P33

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3uX4P33