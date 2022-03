Camminata dell'ecobenessere a Tarzo

Cammino, movimento e esercizi per l’armonia di corpo e mente, conoscendo posti nuovi e suggestivi.

Intraprenderemo un cammino dedicato al benessere di corpo e spirito tra arte, tradizioni popolari e natura.

Ci addentreremo tra le pittoresche stradine di Tarzo, Fratta e Colmaggiore, scoprendo le storie di vita quotidiana del passato grazie ai famosi murales dipinti nel corso degli anni da diversi artisti veneti. Queste opere raccontano, con un linguaggio semplice e diretto, le tradizioni popolari, la storia e il folclore locale in un percorso davvero affascinante.

Sfioreremo le acque tranquille dei Laghi di Revine per poi dirigerci verso il Monte Comun.

Un’esperienza per gli amanti dell’arte, della natura e dello sport.



RITROVO: Tarzo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dagli 8 anni in su abituati a camminare.

DISLIVELLO: 350 m.

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking (importante avere una suola ben solcata in quanto in autunno e in inverno una parte del sentiero presenta dei tratti fangosi), almeno 1 L di acqua a persona, snack, piccolo telo, bastoncini da trekking se pratici all’uso, non è richiesto il green pass.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3JiZMyq

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3JiZMyq