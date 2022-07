Camminata dell'ecobenessere nella Valle delle tre fonti tra sorgenti, grotte e boschi

Un’attività dedicata al benessere di mente e corpo tra i boschi del Montello, alla scoperta dei suoi aspetti storici e naturalistici.



Raggiungeremo la “Busa delle Rane”, un invaso di tipo carsico con un ecosistema caratteristico delle aree umide. Proseguiremo il nostro cammino fino al luogo in cui cadde l’aereo del celebre aviatore italiano Francesco Baracca, durante le cruente fasi della Grande Guerra, per poi giungere alla Valle delle Tre Fonti dove ammireremo la Fonte dei Frati e la Grotta di San Girolamo.



Passo dopo passo, scopriremo la storia locale e molte curiosità sulla fauna e la flora che popolano questo territorio e faremo alcuni semplici esercizi.



Un’occasione unica per visitare uno dei luoghi più suggestivi del Montello e prendersi cura del proprio corpo e mente.



RITROVO: Nervesa della Battaglia (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, cappello, crema solare, occhiali da sole, spray antizanzare.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3vcV6VG

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3vcV6VG